Москва приказывает вернуть рыбу и рыбаков на родину

26.02.2021, 22:02, Разное

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Траулеры потеряют квоты, если не пройдут таможенное декларирование в России, улов необходимо перерабатывать на отечественных предприятиях, а из отрасли могут быть изгнаны иностранные инвесторы.

By Atle Staalesen февраля 22, 2021

Российский траулер в норвежском Киркенесе. Фото: Атле Столесен

Российские федеральные власти готовы к принятию решительных мер для усиления государственного контроля над рыболовством.

В постановлении, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным в конце декабря 2020 года, содержится требование всем построенным за рубежом траулерам пройти таможенное декларирование в России. В противном случае они не получат разрешение на промысел, сообщает издание FishNews.

Декларирование необходимо пройти до 1 января 2022 года.

Против решения правительства выступают могущественные участники отрасли. По мнению Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ), срок декларирования должен быть продлен как минимум до конца 2023 года.

Сегодня в собственности российских компаний находится около 70 приобретенных за рубежом траулеров, не прошедших декларирование в России. Они выгружают уловы и проводят смену экипажа в иностранных портах. Таможенное декларирование в РФ обойдется компаниям в среднем в более 40 миллионов рублей за судно. Часть суммы платежей вернется судовладельцу через возврат НДС, но эта процедура занимает год, пишет сайт «Блогер 51».

На незадекларированных судах работают в основном российские моряки, и закрытие границ, вызванное пандемией COVID-19, серьезно осложнило смену экипажей.

Возврат уловов домой

Правительство также настаивает на увеличении объемов переработки рыбы внутри страны и вводит ряд стимулов для выгрузки уловов на родине.

По словам вице-премьера Юрия Трутнева, правительство сейчас щедро наделяет компании квотами в обмен на инвестиции в новые рыбоперерабатывающие предприятия. Четырнадцать заводов уже строятся, а еще большее число находится на этапе планирования.

«Мы будем сокращать сроки экспертизы, будем выделять землю, будем формировать преференциальный режим – это всё будет предоставляться в максимально быстром режиме, чтобы через полтора – максимум два года у нас в Российской Федерации, на нашем Дальнем Востоке были построены заводы», — подчеркнул Трутнев во время февральского визита на Дальний Восток.

«Перерабатывать сырье, которое идет в третьи страны, в том числе в Европу, нужно у нас, — подчеркнул он, добавив — Мы ни от кого зависеть не должны».

На российском Дальнем Востоке, на который приходится около 70% улова страны, сейчас сложилась особенно критическая ситуация, вызванная недавним запретом Китая на импорт российской рыбы из-за обнаружения следов коронавирусной инфекции на упаковке рыбопродукции.

Меньше иностранного контроля

Российские власти также намерены усилить контроль над промыслом. Как сообщает Федеральное агентство по рыболовству, по инициативе Федеральной антимонопольной службы предлагается сократить долю иностранного участия в российских рыбопромысловых компаниях до 25 процентов.

Сейчас иностранцам может принадлежать до 50 процентов компании.

Однако законопроект, который должен быть рассмотрен Госдумой в марте, вызвал возражения со стороны ряда российских компаний.

В холдинге «Норебо», базирующемся в Мурманске, считают, что новое законодательство может серьезно осложнить российским компаниям доступ к услугам зарубежных транспортных судов для доставки уловов в российские порты, и плавбаз, которые перерабатывают продукцию в море.

Это может привести к нехватке судов и росту стоимости перевозок, заявил «Коммерсанту» замдиректора «Норебо» Сергей Сенников.

Российские суда довольно много ловят в зонах иностранных государств, но, как сообщает издание, в 2020 году добыча в них упала на 14,2 процента до 326 тысяч тонн, а в конвенционных районах и открытой части Мирового океана — на 12,6 процента до 287,8 тысяч тонн.