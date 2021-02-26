Мнение: Торпеда, челюсти и бомба. История крейсера “Индианаполс”

26.02.2021, 21:54, Разное

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Отличный обзор истории американского крейсера "Индианаполис", который был потоплен в самом конце второй мировой войны японской подводной лодкой, после чего значительную часть экипажа сожрали акулы.

Также крейсер известен тем, что перевозил компоненты и уран для атомной бомбы, которая была сброшена на Хиросиму.

Suren как обычно очень комплексно подходить к обзору, затрагиывая материально-технические, военно-исторические и культурные аспекты рассматриваемого вопроса, тем более, что погибший крейсер после гибели поселился в американской масс-культуре.

Сам "Индианаполис" был найдем https://colonelcassad.livejournal.com/3623149.html 3,5 года назад экспедицией Пола Аллена.

Относительно же фильма "Крейсер" с Николасом Кейджем, то он на мой взгляд был унылым барахлом.

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