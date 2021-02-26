Ляшко назвал возможные побочные эффекты после вакцинации от COVID-19

26.02.2021, 21:52, Новости дня

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Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко назвал в эфире телеканала “Украина 24” возможные побочные эффекты после вакцинации от COVID-19.

По его словам, после вакцинации против коронавируса могут возникать следующие побочные эффекты:

покраснение в месте укола;

незначительное повышение температуры;

появление папул в месте инъекции.

“Но есть и более серьезные… Эти, что я сейчас назвал, встречаются в 5–7% от количества провакцинированных… Но есть случаи и анафилактических шоков, которые случаются 4 случая на миллион провакцинированных. В Украине [их] пока нет”, – добавил Ляшко.

Он отметил, что, когда речь идет о побочных эффектах после иммунизации, это еще не значит, что они вследствие иммунизации. Но в случае их возникновения Ляшко посоветовал обращаться к семейному врачу.

На брифинге 26 февраля Ляшко сообщал о первых “неблагоприятных событиях” после иммунизации, которые поступили днем ранее. “Таких сообщений у нас семь, они все несерьезные”, – говорил главный санврач.

23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса. 500 тыс. доз вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield) привезли в аэропорт Борисполь из Индии.

На следующий день, 24 февраля, в Украине стартовала вакцинация от коронавируса препаратом AstraZeneca. Первую прививку в стране получил житель Черкасской области, врач-реаниматолог Евгений Горенко. В первый день успели сделать 159 прививок.

По состоянию на 25 февраля, во всех областях Украины уже начали делать прививки, говорил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Сейчас в Украине зарегистрированы две вакцины – Oxford/AstraZeneca (Covishield) и Pfizer/BioNTech.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получат медики, работающие с больными COVID-19, и военные операции Объединенных сил. До ноября также хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией.

Украина планирует получить в рамках программы COVAX 117 тыс. доз вакцины компании Pfizer (в ЮНИСЕФ говорили, что ее поставят в Украину в конце февраля – начале марта) и от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины производителя AstraZeneca. Также Украина, как ожидается, должна получить 15 млн доз вакцины от компании Novavax, поставки начнутся в июле. Кроме этого, ожидается, что до конца февраля поставят первые 700 тыс. доз вакцины от китайской компании Sinovac Biotech. Существует также вероятность, что поставки китайской вакцины могут перенести на начало апреля. Всего у китайской компании Украина закупит 1,9 млн доз этой вакцины.

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