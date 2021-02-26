В Украине мощный коллективный иммунитет к коронавирусу появится к лету – иммунолог

26.02.2021, 21:52, Новости дня

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К лету в Украине появится коллективный иммунитет к коронавирусу. Такое мнение иммунолог лаборатории иммунологии Института педиатрии, акушерства и гинекологии имени Лукьяновой в Киеве Борис Донской выразил “Обозревателю” в интервью, которое было опубликовано 26 февраля.

Речь об этом зашла при обсуждении вакцинации, которая началась в стране.

“При таких темпах вакцинации у нас большее влияние даст количество переболевших людей. А вот в мире, в странах, где идет активная прививочная кампания, существенный спад будет уже к лету. Осенью возможны эпизодические и локальные вспышки, если страна не сделает максимально широкого вакцинирования. Лето в Украине, в любом случае, будет легче. Уже к лету у нас появится более или менее мощный коллективный иммунитет, однако по некоторым регионам и социальным группам все еще возможны вспышки осенью”, – сказал Донской.

Иммунолог считает, что прививать от коронавируса нужно именно эти социальные группы.

На вопрос, станет ли легче до конца 2021 года при условии активной вакцинации, Донской ответил: “Думаю, даже раньше”.

Сейчас в Украине зарегистрированы две вакцины от коронавируса – Oxford/AstraZeneca (Covishield) и Pfizer/BioNTech.

23 февраля в Украину из Индии прибыла первая партия вакцины – 500 тыс. доз Oxford/AstraZeneca (Covishield). На следующий день, 24 февраля, в Украине стартовала вакцинация этим препаратом. Первую прививку в стране получил житель Черкасской области, врач-реаниматолог Евгений Горенко. Во всех регионах уже начали делать прививки.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получат в Украине медики, работающие с больными COVID-19, и военные операции Объединенных сил. До ноября также хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией.

Украина планирует получить в рамках программы COVAX 117 тыс. доз вакцины компании Pfizer (в ЮНИСЕФ говорили, что ее поставят в Украину в конце февраля – начале марта) и от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины производителя AstraZeneca. Также Украина, как ожидается, должна получить 15 млн доз вакцины от компании Novavax, поставки начнутся в июле. Кроме этого, ожидается, что до конца февраля поставят первые 700 тыс. доз вакцины от китайской компании Sinovac Biotech. Существует также вероятность, что поставки китайской вакцины могут перенести на начало апреля. Всего у китайской компании Украина закупит 1,9 млн доз этой вакцины.

По состоянию на 26 февраля в Украине зарегистрировано 1 333 844 случаев коронавирусной инфекции, из них 8003 – за последние сутки. Скончались 25 742 пациента с COVID-19, 1 163 555 человек выздоровели.

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