Собянин предложил остановить дискуссию вокруг памятника на Лубянке

26.02.2021, 21:50, Разное

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Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение оставить Лубянскую площадь в ее нынешнем виде. Общественное мнение относительно установки памятника разделилось примерно пополам, отметил градоначальник.

По словам Собянина, голосование по памятнику на Лубянской площади превращается в противостояние людей с разными взглядами. Монументы должны объединять, а не раскалывать общество, подчеркнул мэр.

“Поэтому я считаю правильным остановить этот процесс и пока оставить Лубянскую площадь в том виде, как она есть сейчас», — сказал градоначальник и поблагодарил граждан за участие в дискуссии.

Голосование по памятнику на Лубянке началось 25 февраля. Горожанам предложили выбрать между великим князем Александром Невским и основателем ВЧК Феликсом Дзержинским.