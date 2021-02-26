Задержан бывший глава МВД Ингушетии

26.02.2021, 21:50, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Российские правоохранительные органы с апреля 2019 года разыскивали Ахмеда Погорова, некогда возглавлявшего министерство внутренних дел Ингушетии. В вину ему ставится насилие в отношении представителей власти, которое произошло на одном из митингов в регионе. Спустя два года бывшего чиновника задержали, передает “Царьград”. Сообщается, что будучи в розыске все это время он жил у себя дома. Теперь экс-глава МВД Ингушетии находится в СИЗО.