“Персиковое настроение”: Виктория Лопырева впечатлила подписчиков спортивной фигурой

26.02.2021, 21:48, Разное

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Популярная ведущая и модель Виктория Лопырева разместила на своей странице в Instagram фотоснимок, демонстрирующий её приверженность здоровому образу жизни. Публикация знаменитости вызвала восторженные отзывы подписчиков.

Красавица уже очень давно демонстрирует в своем микроблоге, что регулярная физическая активность является для неё одним из приоритетов в жизни. В настоящее время Лопырева отдыхает в Дубае, однако и в отпуске не оставляет тренировок, демонстрируя попутно красоты своего стройного тела. В частности, на свежем фотоснимке из курортного отеля модель позирует в спортивном костюме персикового цвета, состоящего из короткого облегающего топа и велосипедных шорт, и белых кроссовках. В правой руке красотка держит небольшую гантель, которую подняла вертикально вверх. “Peachy mood (Персиковое настроение)”, – таким интригующим слоганом сопроводила фото ведущая.

Стоит отметить, что эмоциональный порыв хозяйки аккаунта не оставил равнодушными посетителей её микроблога. Поклонники похвалили свою любимицу, отметив красоту её спортивного тела и позитивный тонус.