 

Ученые рассказали, что к 2045 году большинство мужчин могут оказаться бесплодными

26.02.2021, 21:48, Разное
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Шанна Свон, эпидемиолог, пояснила о неутешительных данных из результатов обширного анализа. Специалист заявила, что многие мужчины на Земле к 2045 году могут быть бесплодными.
В 2017 исследователи провели опыты и обнаружили, что с 1973 по 2011 годы на 59% у мужчин сократилось число сперматозоидов. Также повысилось количество эпизодов падения тестостерона, возникают злокачественные новообразования яичек, появляется эректильная дисфункция. Авторы исследования создали математическую модель, которая показала, что у многих мужчин к 2045 году уменьшиться число жизнеспособных сперматозоидов. Здоровье девушек тоже находится под угрозой, так как выкидыши стали случаться часто. Неутешительно и то, что рождается больше мальчиков, которые имеют дефекты гениталий, а у новорожденных девочек проявляются симптомы раннего полового развития.

Эксперты выяснили, что на эндокринную систему отрицательное влияние оказывает и загрязнение окружающей среды. В окружающую среду проникает много бисфенола-A и фосфатов, которые нужны для производства косметических средств, пластика и пестицидов. Вещества способны накапливаться в атмосфере и приводить к преобразованиям климата, поэтому каждое следующее поколение рождается с низким уровнем фертильности. Ухудшаются мужские характеристики из-за понижения уровня половых гормонов.

Отрицательно влияют на здоровье поведение и социальные факторы. Большой загадкой стала и инфекция коронавируса из-за которой приблизительно в 5 раз уменьшилось число здоровых сперматозоидов, а также их подвижность. После болезни наблюдали и разные аномалии клеток.

Исследователи заявляют, что в ближайшие годы на планете будет понижаться уровень рождаемости. Во многих государствах он уже ниже показателей воспроизводства населения. К 2050 году с такой бедой повстречаются около две трети стран.

Источник: www.mn.ru



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