Названы болезни, о которых предупреждают страшные сны

26.02.2021, 21:48, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Врач Виктор Лунев рассказал, о каких болезнях могут предупреждать страшные сны. Он назвал причины появления кошмаров.

Употребление перед сном тяжелой пищи нередко приводит к тому, что человек во сне начинает видеть кошмары. Из-за поступления вредной еды пищеварительная система не может полноценно отдыхать. Последний прием пищи должен быть за 3-4 часа до сна.

Кошмары снятся из-за обычного храпа. Все дело в том, что организм испытывает стресс, когда наблюдается недостаток кислорода, в результате увеличивается мозговая активность, нарушается чередование фаз сна.

Некоторые заболевания также приводят к тому, что люди видят страшные сны. Среди них присутствует язва желудка: человек начинает чувствовать дискомфорт, у него наблюдается сильный стресс. Ночному отдыху может мешать синдром беспокойных ног, когда возникает желание подвигать ими. Если данная проблема возникает часто, то необходимо посетить невролога.

Человек плохо спит ночью из-за употребления определенного спектра лекарственных средств. Кошмары зачастую снятся из-за побочных эффектов антидепрессантов, также их провоцируют бета-блокаторы и таблетки от артериальной гипертензии.

Источник: www.m24.ru