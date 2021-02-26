Мнение: В очередь, суки, в очередь!

26.02.2021, 21:46, Разное

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Поразительная вещь, которую, впрочем, видно и по всем обсуждениям в ЖЖ (где, якобы, собираются все супер-интеллектуалы несчастной РФ): подавляющая часть населения буквально жаждет… регулирования цен!! Вот последние данные со ссылкой на научную публикацию в “Социологическом журнале”:

“…данные социологов показывают, что, напротив, подавляющее число россиян ждёт, что правительство ещё активнее возьмётся за регулирование цен. Об этом в своей работе пишет социолог Регина Решетеева из Лаборатории экономико-социологических исследований ВШЭ («Социологический журнал», №3, 2020). Причём социолог приводит мнение даже не россиян в целом, а самой их привилегированной прослойки – москвичей”.

Народ совершенно предсказуемо сначала утратил всякую веру в себя, потом обнищал, а по ходу этих двух увлекательных процессов – полевел. Ну и, естественно, утратил всякую историческую память – тем более что она ему, помимо “памяти о ВОВ” (да и то, состоящей из одних сплошных подвигов) и не нужна.

Словом, все опять упирается в потерю самоуважения, как ни крути. Нет у людей самоуважения – они будут всячески рассчитывать на “дядю”, который однажды, дескать, придет и решит все их проблемы: даст им работу, квартиры, а заодно отрегулирует все цены так, чтобы можно было зайти в любой магазин и набрать там на рубль пятаков сколько душе угодно. “Дяди”, конечно, в таких случаях всегда рады стараться и выстраиваются в очередь – кто больше пообещает праздников и волшебства.

И ладно бы, если все можно было бы списать на праздничных малолетних идиотов, которые не нюхали совка и потому склонны верить любой белиберде насчет “Страны Лимонии”, к тому ж не умея критически оценивать вообще никакую информацию. Тут можно было бы всласть порассуждать о “поколении ЕГЭ”, о деградации образования, о том, что “молодые не хотят думать” и так далее (и все, конечно, было бы правдой).

Но увы. Вдвойне печально, что и старперский ЖЖ, как раз состоящий в основном из людей, которые совок видели, нюхали и вообще из него вышли, при этом выступает чуть ли не закоперщиком всего этого идиотизма насчет “регулируемых цен”! Во-первых – “в СССР регулировали, и там все было классно”, и во-вторых – “На Западе тоже все регулируют, а кто писал, что не регулируют – так то был перестроечный Огонек”. Выжившие из ума “ветераны совка” перестроечный Огонек помнят, а сам совок – уже нет, вместо него у них – те же благостные фантазии о “стране Лимонии”.

Ну и что тут делать? Словами тут никого не переубедить, к сожалению. Поэтому надо, как в армии: не доходит через голову – пусть дойдет через ноги. Жестоко, но что поделаешь. Если люди активно НЕ ХОТЯТ понимать, что любой контроль цен ведет к дефициту (а больше ни к чему не ведет) – то что ж, пусть убедятся ЕЩЕ РАЗ на практике. До умного доходит с одного раза, до глупого – с сотого. Но все равно ведь доходит!

Поэтому я тоже выступаю за всеобъемлющий контроль цен. Больше ада!! На всё: на хлеб, на мясо, на помидоры, на огурцы в банках и на куриц в гриле. Пусть это все исчезнет из продажи, а наше все старичьё, бухтящее про благословенный совок, настоится в в двух-трехчасовых очередях ВСЛАСТЬ. Все 70% населения РФ, то есть 100 млн. человек. Я буду 100 млн. первый в очереди за дефицитом. Кто крайний? За мной не занимать!