В разведке США заявили об одобрении наследным принцем саудитов убийства журналиста Хашогджи

26.02.2021, 21:44, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Убийство журналиста Джамаля Хашогджи в 2018 году лично одобрил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман, говорится в докладе офиса директора национальной разведки США.

«По нашим оценкам, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман одобрил операцию в Стамбуле, Турция, по поимке или убийству журналиста Джамаля Хашогджи», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

По мнению американской разведки, такие действия невозможно предпринять без одобрения принца, основываясь на высоком уровне его контроля над принятием решений в стране.

Суд Саудовской Аравии приговорил пятерых обвиняемых по делу об убийстве Хашогджи к 20 годам тюрьмы, еще одного – к 10, еще двое получили по семь лет тюрьмы.

Хашогджи пропал при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле в 2018 году. Позднее выяснилось, что он был задушен, а его тело после гибели было расчленено и уничтожено.

Сенат США возложил ответственность за убийство на наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.