 

В Москве раскрыли подробности о назальной вакцине «Спутник V»

26.02.2021, 21:44, Новости дня
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Назальная форма российской вакцины от коронавируса «Спутник V» будет двухкомпонентной, а вводить препарат смогут только врачи, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире «Первого канала».

«По сути дела это та же двухкомпонентная вакцина «Спутник V», только в коробочку будет одновременно положен специальная насадка-спрей. Пользоваться ей простому гражданину будет нельзя – несмотря на кажущуюся простоту введения, в любом случае вводить должен медицинский работник, и также два раза», – передает слова Раковой РИА «Новости».

Как уточнила заммэра, назальная вакцина менее эффективна, но более безопасна. По ее словам, она будет формировать местный иммунитет и использоваться среди тех категорий граждан, которым не рекомендуется вводить инъекции.

На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что специалистами разработана назальная форма «Спутника V», которая формирует иммунитет в зоне носоглотки. Данный препарат не заменит полноценной вакцинации, но может быть полезен как дополнительная форма защиты, рассказал Собянин. Все три фазы клинических исследований назальной вакцины планируется провести в Москве.



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