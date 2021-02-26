Посольство РФ призвало Киев прекратить пропагандистские атаки на Крым

26.02.2021, 21:44, Новости дня

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Посольство РФ на Украине призвало официальный Киев и западных партнеров прекратить пропагандистские атаки с целью оспаривания принадлежности Крыма и предложило начать конструктивный диалог с учетом новых реалий.

«Вынуждены констатировать, что, несмотря на наши неоднократные разъяснения существа обстоятельств вхождения Крыма в состав России, украинская сторона продолжает при поддержке руководства аккредитованных в Киеве посольств ряда западных государств пропагандистские атаки с целью поставить под вопрос законный выбор, сделанный на всенародном референдуме в 2014 году жителями полуострова, и очернить позитивные перемены в их жизни за последние годы», – цитирует ТАСС заявление посольства.

В сообщении на сайте дипмиссии также отмечено, что посольство призвало «украинских официальных представителей и солидаризовавшихся с ними дипломатов западных стран отказаться от предвзятых, не имеющих никакого отношения к действительности оценок ситуации в Крыму». Также дипломаты считают, что следует «прекратить конфронтационные выпады и вернуться к восстановлению конструктивного российско-украинского диалога с учетом новых реалий».

«Убеждены, что попытки наших партнеров изменить статус Крымского полуострова обречены на провал. Крымчане окончательно определились со своей судьбой и не свернут с выбранного ими пути», – заключили в посольстве.

Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко в статье для «Украинской правды» пояснил, какие причины привели к тому, что Киев потерял Крым в 2014 году.

Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, проголосовали за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.