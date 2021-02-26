Мнение: Сдадут ли «вагнеровцы» Пригожина?

26.02.2021, 21:38, Разное

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Прочитал, что Федеральное бюро расследований США объявило награду в 250 тысяч долларов за информацию, которая поможет арестовать Пригожина.

В ориентировке написано, что «ФБР разыскивает Евгения Викторовича Пригожина из- за его возможного участия в сговоре с целью мошенничества, направленного против США, путем подрыва, воспрепятствования и нарушения законной деятельности Федеральной избирательной комиссии, Министерства юстиции США и Государственного департамента США».

Ордер на арест Пригожина был выдан еще в феврале 2018 года, а в списке разыскиваемых преступников он оказался прошлым летом. А сейчас вот дошло дело и до награды.

Пригожин уже отреагировал на объявление награды за свою поимку, заявив, что сотрудники ФБР занимаются «самопиаром, сидя в коронавирусных бункерах» и, «чтобы не получить по башке, устраивают шоу с розыском, как в старые ковбойские времена». А еще Пригожин посочувствовал американскому обществу, страдающему, по его мнению, от «разворовывающих бюджет» олигархов и политиков.

А я переживаю за Пригожина. Вот полетит он куда-нибудь в Африку или Азию «решать вопросы», а там его будут встречать и охранять вооруженные люди, которых принято называть бойцами «ЧВК Вагнера». Как бы у вагнеровцев не появилась шальная мысль скрутить Пригожина, заснуть в мешок и отвезти в ближайшую американскую дипломатическую миссию. Все-таки 250 тыс долларов на дороге не валяются….

Не удивлюсь, если когда-нибудь выяснится, что и сам Пригожин не исключает подобного сценария развития событий. И от греха подальше решил больше не покидать Россию, не дразнить судьбу.

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