 

Наушники Galaxy Buds Live получают автопереключение и функцию слухового аппарата

26.02.2021, 21:06, Новости дня
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Как сообщили представители южнокорейского производителя Samsung, вскоре на рынке появится новая версия беспроводных наушников Galaxy Buds Live, в которой будет расширен перечень важных функций.

В частности, устройство также можно будет использовать как слуховой аппарат или усилитель звука, поступающего из окружающего пространства.

Эту и другие функции предоставит обновленное программное обеспечение, поясняют эксперты. Кроме прочего, наушники можно будет автоматически переключать для прослушивания контента с разных гаджетов – смартфонов, планшетов и пр. Все это и много другое предоставит возможность делать прошивка One UI 3.1, сообщают представители компании-разработчика.



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