Мнение: Месяц негритянской истории

26.02.2021, 21:04, Разное

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Как провести месяц негритянской истории в белой семье.

CNN: белые родители, в этот месяц негритянской истории придется хорошенько потрудиться

Месяц негритянской истории — это праздник успехов чернокожих, и вы тоже приглашены

Сегодня по всей Америке черные семьи обучают новое поколение с особым тщанием и заботой. Месяц негритянской истории — это время, чтобы уделить внимание расширению прав и возможностей чернокожих, а также их достижениям, их силе и борьбе с расизмом. Пришло время почтить всю историю чернокожих, уходящую корнями в обряды, ритуалы и интеллектуальные традиции африканской диаспоры.

Месяц негритянской истории — это не просто 28 дней воспоминаний. С точки зрения чернокожих, этот месяц — глубокое признание черной красоты, гордости, невероятной веры и силы духа вопреки четырем векам угнетения.

Месяц негритянской истории — это не просто момент, чтобы рассказать всем о героизме аболиционистки Гарриет Табмен или культурной роли бейсболиста Хэнка Аарона, это чествование выдающихся способностей черных, их общественных ценностей и приверженности справедливости, которые воплощаются в жизнь 365 дней в году.

Итак, что же означает Месяц негритянской истории для обучения белой молодежи?

Для белых семей задача может показаться сложнее. Сегодняшние белые семьи вряд ли воспитывались с прицелом на историю черных, поэтому им может недоставать знаний или уверенности в себе. Некоторые родители знают, как мы все ценим успехи черных, но переживают, что участие их семьи в месяце негритянской истории могут расценить как культурное присвоение. Другие понимают, что достижения черных — столь выдающиеся во многом из-за наследия расового неравенства и привилегий белых. Но признание этого — задача сложная, даже ошеломляющая.

Итак, с чего же начать? Начните прямо с азов. Вот двенадцать идей, что делать (и еще парочка, чего следует избегать). Почему двенадцать? Потому что черная история заслуживает вашего внимания круглый год, и, возможно, вам захочется каждый месяц посвятить себя чему-то новому.

Рассказывайте о черных деятелях

Месяц негритянской истории — прекрасное время, чтобы сделать успехи чернокожих непреходящей частью семейной жизни. Если вам знакома лишь горстка известных и успешных чернокожих, пришло время расширить кругозор ваших детей, а заодно и собственный. Выберите какой-нибудь источник — есть много хороших — и каждый вечер за ужином читайте о двух деятелях, о которых раньше не слышали.

Сосредоточьтесь на черной молодежи и борцах за свободу

Дети приходят в восторг, когда слышат о других детях. Но при этом им часто говорят, что они еще маленькие и надо вырасти, чтобы что-то изменить. Это неправда. Сейчас лучшее время, чтобы побольше рассказать о чернокожей молодежи, которая добилась великих перемен, но при этом напомнить белым детям, что они тоже могут внести свою лепту.

Не отделяйте одно от другого

Чествуя негритянские заслуги, есть риск создать ложное впечатление, будто это не американская история. Важно ясно растолковать белым детям, что одно из следствий расизма — это недостаток у нас знаний об успехах чернокожих, и именно поэтому месяц негритянской истории так важен. Поэтому мы должны воздать негритянской истории должное и чаще говорить о ней, потому что она — часть истории Америки.

Славьте черную радость и любовь

Борьба с расизмом — не единственная сторона негритянской жизни. Нельзя учить белую молодежь, что черных определяет один расизм. Найдите ресурс, где освещаются культурные праздники чернокожих — например, Кванза — а также история негритянской мысли и слава черного танца в Америке, и ознакомьтесь с ними всей семьей.

Расскажите о расизме без прикрас

Чествуя первопроходцев, важно показать, почему они были первыми. Поговорите о структурах неравенства, которые мешают чернокожим американцам обрести всю полноту прав в американской демократии, и о том, где эти барьеры сохранились и поныне. Вне этого контекста белая молодежь может решит, что президент Барак Обама или вице-президент Камала Харрис — первые лишь потому, что черные так или иначе отстали. Расскажите без обиняков, как людям мешает расизм. Негритянская история — не просто история прошлого. Она вершится сегодня.

Выберите 12 книг черных авторов

Выбирайте книги вместе с детьми и читайте их до следующего февраля. Так вы расширите ваши знания и поддержите литературу, искусство и творчество чернокожих. А еще вы сделаете диалог о расе и изучение негритянской истории неотъемлемой частью вашей семейной жизни.

Белые дети должны усвоить, что справедливости не получится без единства людей, — это лишь одна из многих истин о расширении прав и возможностей черных. Почтите месяц негритянской истории, вступив в организацию, куда ваша семья вольется всерьез и надолго и сможет внести свою лепту и сделать мир справедливее. Найдите местное отделение Black Lives Matter («Жизни черных важны») или NAACP (Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения) или поддержите работу чернокожих общин по защите интересов избирателей и реформе уголовного правосудия.

Спросите детей, чему их учат в школе

Американская система образования никогда не давала полной, разнообразной и лестной картины вклада чернокожих. Родители могут взять за правило интересоваться, что конкретно их дети изучают в школе. Это даст вам возможность исправить, уточнить и расширить их знания. Кроме того, вы сможете поддержать школу во всестороннем обучении нашей общей расовой истории.

Подчеркивайте единство

Первая в США молодежная поэтесса-лауреат Аманда Горман, которая прочла блестящую речь на инаугурации президента Байдена, говорит о своей семье почти во всех своих выступлениях. Организатор из Джорджии Стейси Абрамс только что номинирована на Нобелевскую премию мира. Она постоянно напоминает миру, что ее невероятные достижения — это достижения многих черных женщин. Расширение прав и возможностей чернокожих и их достижения — это история целого сообщества. Помогая белым детям осознать эту истину, мы даем им повод задуматься, какую роль они сами смогут сыграть.

Чествуйте роль чернокожих в вашей местной общине

Не каждый выдающийся чернокожий знаменит. Где бы вы ни жили, есть люди, отважно ведущие за собой других. Кто те провидцы, борцы за справедливость и чернокожие американцы, которые сделали вашу общину такой, какая она есть? Задайте этот вопрос своим детям. Воздайте им должное. А затем придумайте способ, как их поддержать всей семьей.

Помните, что черные разнообразны

Черные — это еще и женщины, которые страдают от сексизма, и ЛГБТ-сообщество. Поддержите белую молодежь в развитии навыков критического мышления, исследуя точки пересечения между различными идентичностями и движениями за справедливость. Так, движение Black Lives Matter основали три чернокожие лесбиянки. Оно глубоко инклюзивно и признает пересечение между расовой, гендерной и экологической справедливостью, правами инвалидов и другими движениями, прокладывая путь к равенству и отдавая должное неотъемлемой ценности и достоинству всякого чернокожего.

Берегитесь ловушки перфекционизма!

Всем нам есть чему поучиться. Легко застрять, если вы решили, что все знаете и можете объяснить. Начните с того места, где вы находитесь прямо сейчас. На самом деле белой молодежи важно видеть во взрослых образец скромности и любопытства. Молодежи идет только на пользу, когда родители говорят: «Я не уверен. Давай выясним вместе», «Я этого не знал и рад, что сейчас учусь вместе с тобой» и даже «Я думал, что знаю, но оказалось, что я ошибался. Поэтому спасибо тебе, что научил меня, как правильно». Так они переймут такой подход и будут рассказывать о негритянской истории взрослым.

Белые семьи могут отмечать месяц негритянской истории искренне и от всего сердца. Так они внесут свой вклад в многонациональную задачу вырастить поколение молодежи, которая чтит успехи чернокожих и посильно укрепляет демократию и справедливость для всех.

Мелани Харрис — заместитель декана по вопросам разнообразия, справедливости и инклюзивности Колледжа свободных искусств Аддран и факультета междисциплинарных исследований Техасского христианского университета, автор книги «Экофеминизм: афроамериканские женщины и вера, почитающая землю».

Дженнифер Харви — профессор религии Университета Дрейка.

https://inosmi.ru/social/20210226/249216983.html – цинк

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