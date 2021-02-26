В Украине будут бороться с двойным гражданством у депутатов и чиновников – Данилов о решении СНБО

26.02.2021, 21:02, Новости дня

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26 февраля на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины решили поручить Кабинету Министров в течение двух месяцев разработать законопроект, который исключит двойное гражданство у депутатов и чиновников.

Об этом на брифинге сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Если человек желает быть народным депутатом, если человек желает быть министром, если человек желает работать в органах местного самоуправления, быть депутатом местных (сельских или других) советов, мы должны с вами знать, что это – гражданин Украины. Если у него есть другое гражданство – он должен об этом сообщить и …отказаться от второго гражданства, он должен быть только гражданином Украины”, – сказал он.

Секретарь СНБО подчеркнул, что двойного гражданства не должно быть согласно украинскому законодательству.

“Мы сегодня можем иметь только единое гражданство, но мы понимаем, что мир бурный. Сегодня с учетом того, что у России есть возможность выдавать свои, скажем так, бумажки по любому заказу граждан, которые раньше находились в Советском Союзе, и поэтому мы – [чтобы не допустить] ситуации, которая у нас была во времена [экс-президента Виктора] Януковича – будут созданы соответствующие инструменты для контроля”, – объяснил Данилов.

Он отметил, что в свое время в руководстве Украиной был ряд высших должностных лиц с российским гражданством.

Данилов считает, что жители оккупированных территорий Украины, которым Россия предоставляет свое гражданство, после деоккупации “откажутся от этих бумажек”.

Согласно ст. 4 Конституции Украины, в стране “существует единственное гражданство”.

13 декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства. Он предусматривал, в частности, освобождение военнослужащих-контрактников и преследуемых на родине россиян от обязанности отказываться от иностранного гражданства при приобретении гражданства Украины. Кроме того, проект закона предлагал расширить круг лиц, имеющих основания для приобретения гражданства Украины по территориальному происхождению.

На заседании согласительного совета 18 мая 2020 года законопроект раскритиковали представители фракций “Европейская солидарность” и “Батьківщина”. 19 мая рассмотрение законопроекта отложили.

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