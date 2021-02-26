 

Беларусь запустила производство российской вакцины от COVID-19 “Спутник V”

26.02.2021, 21:02, Новости дня
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Беларусь произвела первую валидационную серию российского препарата против коронавируса “Спутник V”. Об этом 26 февраля сообщило информагентство БЕЛТА.

Первые вакцины “Спутник V” по российской технологии были разлиты на площадках фармацевтического предприятия “Белмедпрепараты”.

Если качество препарата будет подтверждено, то в марте-апреле начнется промышленное производство вакцины “Спутник V” в Беларуси.

После удовлетворения части внутреннего спроса возможен также экспорт вакцины в другие страны, заявил на конференции с представителями минздрава Беларуси руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, отмечает российский “Интерфакс”.

Как писало БЕЛТА, вакцину против коронавируса “Спутник V” зарегистрировали в Беларуси в декабре 2020 года. Беларусь была первой страной, которая выдала регистрационное удостоверение на российский препарат, а также первой принимала участие в его испытаниях.

Вакцина “Спутник V” была зарегистрирована в России 11 августа прошлого года. Президент России Владимир Путин утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки.

В то же время вакцина подверглась критике в научном сообществе, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. В России заявляли о 95-процентной эффективности. Международный журнал The Lancet писал об эффективности на уровне 91,6%.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По всему миру вакцинацию начали уже 100 стран, среди которых и Украина. Всего в мире ввели более 225 млн доз вакцины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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