 

Баканов о фигурантах новых санкций: Вместо того, чтобы защищать свою страну, они оказались на стороне агрессора

26.02.2021, 21:02, Новости дня
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Служба безопасности Украины внесла в Совет национальной безопасности и обороны предложение применить санкции в отношении 10 бывших руководителей военных, силовых и правоохранительных структур, сообщает пресс-центр СБУ. 

Глава СБУ Иван Баканов, комментируя итоги заседания СНБО, сообщил, что эти лица изменили присяге и способствовали оккупации Крыма и Донбасса в 2014 году,

“Одним из важных шагов для защиты национальной безопасности является привлечение к ответственности тех, кто работает в пользу агрессора и предал Украину. И особое внимание следует уделять не только рядовым фигурантам, а бывшим руководителям государственных структур. Они, вместо того, чтобы защищать свою страну, оказались на стороне агрессора”, – заявил Баканов.

В СБУ считают, что они были причастны к поддержке пророссийских сил, а также помогли укрепить оккупационный режим на территории Автономной Республики Крым и временно неподконтрольных территориях Луганской и Донецкой областей

Ранее этим людям были объявлены подозрения в государственной измене, сейчас они находятся в розыске, но до сих пор к ним не были применены ограничения экономического характера, отмечают в СБУ.

Совет национальной безопасности и обороны сегодня ввел санкции против 10 бывших топ-офицеров, перешедших на сторону России. Среди них бывшие министр МВД Виталий Захарченко, экс-командующий Военно-морскими силами ВСУ Денис Березовский, экс-председатель СБУ Александр Якименко и другие. Этих людей, в числе прочего, лишили украинских наград и воинских званий.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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