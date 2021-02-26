Посол Украины в ЕС не исключает, что Евросоюз может зарегистрировать российскую вакцину от COVID-19

26.02.2021, 21:02, Новости дня

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Глава представительства Украины при ЕС Николай Точицкий в интервью LB.ua заявил, что не исключает возможности регистрации в Евросоюзе российской вакцины от COVID-19 “Спутник V”.

“Не исключаю этого. Вы же помните, как глава европейской дипломатии Жосеп Боррель, находясь в Москве, выразил надежду, что ЕС вскоре зарегистрирует российскую вакцину “Спутник V”. Другое дело, что мы прекрасно понимаем, что в этом препарате 20% – лечебные вещества, а 80% – дезинформация. Тем не менее, если эта вакцина пройдет сертификацию в ЕС, а в Венгрии уже выдали разрешение на ее применение, то я не вижу оснований для того, чтобы Евросоюз отказался от регистрации препарата из РФ. Однако главным арбитром для нас должна оставаться Всемирная организация здравоохранения”, – подчеркнул Точицкий.

Вакцина “Спутник V”, разработанная центром имени Гамалеи, была зарегистрирована в России 11 августа прошлого года. Президент России Владимир Путин утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки.

В то же время вакцина подверглась критике в научном сообществе, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. В России заявляли о 95-процентной эффективности. Международный журнал The Lancet писал об эффективности на уровне 91,6%.

При этом ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Получившие прививку россияне жаловались на различные побочные эффекты – жар, потерю обоняния, повышенное давление.

В Евросоюзе вакцина “Спутник V” не одобрена. В России проходит массовая вакцинация отечественным препаратом, его также одобрили, по данным производителя, в Беларуси, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и ряде других стран. Единственной европейской страной, согласовавшей использование “Спутник V”, является Венгрия.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Брюсселе 17 февраля выразила удивление тем, что Россия предлагает другим странам “Спутник V”, не вакцинировав свое население.

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