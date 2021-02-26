ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу украинца, сын которого погиб на Донбассе

26.02.2021, 21:02, Новости дня

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Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу Анатолия Корниенко, отца погибшего в 2014 году на Донбассе 22-летнего украинского военнослужащего Евгения Корниенко. Об этом представители правозащитной группы “Січ” сообщили “Радіо Свобода”.

Корниенко хочет доказать, что его сын погиб вследствие агрессии Российской Федерации. По информации юриста Марины Киптилы, мужчина уже добился такого решения в украинском суде, на это ушло три года.

В своей жалобе Корниенко требует признания в ЕСПЧ нарушения Россией второй и 13-й статей Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Евгений Корниенко погиб 12 августа 2014 года во время боя под Углегорском, он прослужил несколько месяцев. После смерти сына Анатолий Корниенко стал добровольцем и пять лет прослужил в Вооруженных силах Украины.

По информации Управления верховного комиссара ООН по правам человека, в результате российской агрессии с апреля 2014 года по 31 января 2021 года на Донбассе погибло свыше 13 тыс. человек. Ссреди них не менее 3375 гражданских лиц, около 4150 украинских военных и примерно 5700 членов вооруженных группировок.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

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