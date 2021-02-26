 

Изменения климата заставили белых медведей гонять гусей

26.02.2021, 21:00, Разное
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На фоне сокращения площади ледников в Арктики белые медведи постепенно меняют свой рацион, передает “Царьград”. Если раньше в их рацион входило, по большей части, мясо тюленей, то теперь мишкам приходится охотиться за гусями и даже леммингами, а также добывать рыбу. С переориентированием, заметили специалисты, животные справляются отлично.



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