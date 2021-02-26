 

В Башкирии полицейский спас пенсионерку из пожара

26.02.2021, 21:00, Разное
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В одном из населенных пунктов Балеевского района Башкирии загорелся жилой дом. На пожар примчался участковый уполномоченный капитан полиции Константин Корольков, передает Пятый канал. Соседи рассказали, что в здании может находиться 86-летняя женщина. Полицейский бросился в огонь, добрался до квартиры пенсионерки и, вскрыв замок на входной двери, обнаружил ее без сознания. Герой вытащил пострадавшую и передал ее на руки врачей. В ближайшее время мужчину обещают наградить.



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