 

Принц Гарри заявил, что «жизнь в Великобритании была токсична»

26.02.2021, 20:58, Разное
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Гостем шоу Джеймса Кордона стал принц Гарри, который откровенно пояснил не только о своей личной жизни, но и о решении уехать из Великобритании. По его словам, пребывание в родной стране на каком-то этапе начало разрушать психическое здоровье его семьи.
Как признался герцог Сассекский, ем было очень тяжело морально жить в Лондоне. Именно поэтому он с супругой Меган Маркл принял решение о переезде в США. Он подчеркнул, что весь мир знает, «какими могут быть британские журналисты». Принц Гарри сделал то, что «должен предпринять в таком случае любой отец». Он увез своих любимых людей подальше, так как не хочет, чтобы жена и сын жили в токсичной среде.

Недавно герцоги Сассекские направили королеве Елизавете II официальное письмо. Они подтвердили, что больше не вернутся в Великобританию как члены королевской семьи. Также в День влюбленных пара заявила, что ждет второго ребенка. По данным СМИ, еще один наследник принца Гарри появится на свет в конце весны или в начале лета.



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