Составлен ТОП-5 самых дорогих домов звезд российского шоу-бизнеса

26.02.2021, 20:58, Разное

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Многие звезды российского шоу-бизнеса приобрели себе шикарные особняки, которые удовлетворяют все их прихоти и дизайнерские задумки. Журналисты составили ТОП-5 самых дорогих домов, которые принадлежат отечественным селебрити.

Алла Пугачева проживает со своим супругом в замке, площадь которого составляет 2300 квадратных метров. О необычном жилье с башнями, выполненном в классическом суровом стиле, ходят легенды. Согласно данным СМИ, элитное жилье построено незаконно, а тень от него мешает всем соседям вести домашнее хозяйство. В деревню Грязи даже привозят экскурсии из Москвы, чтобы издалека показать туристам, где живет Примадонна. По некоторым данным, недвижимость звездной пары располагается на гектаре земли, а на строительство замка из шести этажей ушло около 10 миллионов долларов. Как отмечает СМИ, на обслуживание шикарного жилья Максим Галкин ежемесячно тратит 8 тысяч долларов.

Стас Михайлов проживает на Рублевке, а стоимость его дома оценивается в миллион евро. Интерьером жилья занималась супруга популярного артиста, так как у нее было желание обустроить все самостоятельно. По словам дизайнеров, от молочно-коричневых цветов, лестницы с металлическими перилами и ангелов на потолках веет модой 2000-х.

Еще один дорогостоящий дом принадлежит Филиппу Киркорову. По некоторым данным, за свое поместье, расположенное в ближнем Подмосковье рядом с рекой поп-король отдал 12 миллионов долларов. Размеры особняка артиста впечатляют, так как одна гардеробная у него по метражу как квартира обычных россиян. Филипп Киркоров при оформлении своего дома выбрал стиль фьюжн, который отличается яркостью и эпатажностью. В жилье артиста много антиквариата и различных интересных предметов. Он шопоголик, поэтому, вероятнее всего, продумал современные системы хранения, чтобы надежно беречь свои приобретения.

Дом Анастасии Волочковой отличается дворцовой роскошью. Данную недвижимость эксперты оценивают в 120 миллионов рублей, однако балерина думает, что вряд ли продаст его за такую сумму. На каждом шагу расположен бюсты и портреты танцовщицы. На территории особняка есть кальянная зона, баня и балетный зал. Лифт Анастасия Волочкова делать не захотела, так как подъем по огромной лестнице не составляет особых усилий для ее натренированных ног.

Замыкает ТОП-5 самых дорогих домов звезд не шикарный особняк, а элитные апартаменты в центре столицы, принадлежащие Никите Преснякову. Четырехкомнатную квартиру на свадьбу ему подарила бабушка – Алла Пугачева. Интерьер в жилье певца и Алены Красновой в светлых тонах, однако кухня – в стильном черном цвете. Изюминкой квартиры является белый рояль, на котором любит играть внук Примадонны. Стоимость жилья в ЖК, где проживает артист, варьируется в диапазоне 50-130 миллионов рублей.

Источник: vmo24.ru