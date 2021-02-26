Скромная могила Олега Яковлева оказалась занесена снегом

26.02.2021, 20:58, Разное

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Певец Олег Яковлев стал популярным, выступая в составе группы «Иванушки International». Однако в 2017 году исполнителя не стало и он был похоронен на Троекуровском кладбище в Москве, на 15 участке. Сейчас скромная могила артиста занесена снегом.

Незадолго до смерти Яковлев оказался в московской больнице. Знаменитость попал в реанимационное отделение. Медиками была обнаружена двусторонняя пневмония, якобы вызванная циррозом печени. Звезда умер в результате остановки сердца на 47 году жизни. Недавно представители СМИ побывали на могиле знаменитости. На кадре можно обнаружить, что последний приют артист нашёл под сосной. Она довольно скромная на фоне других монументов. Могила оформлена небольшими хвойными насаждениями.

Памятник Для памятника использовался черный мрамор и разноцветная мозаика, изображающая золотистые и зелёные листья, которые похожи на дубовые. На табличке отмечено имя исполнителя. Также на могиле были замечены две небольшие статуэтки — ангела и птицы. Судя по всему, с помощью данных символов родственники Яковлева решили отразить его личность. На могиле можно заметить два портрета звезды. На данный момент не известно, кто заботиться о захоронении Яковлева. Знаменитость состоял в романтических отношениях с Александрой Куцевол. У него остались племянница и близкий друг. Ходят слухи, что именно они должны были унаследовать имущество певца.

Источник: www.eg.ru