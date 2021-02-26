 

Собянин предложил оставить Лубянскую площадь в прежнем виде

26.02.2021, 20:54, Новости дня
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Считаю правильным остановить процесс установки памятника и пока оставить Лубянскую площадь в том виде, как она есть сейчас, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем официальном сайте.

По его словам, «Лубянской площади, действительно, необходима архитектурная доминанта, на роль которой лучше всего подходит памятник человеку или событию, оставившему яркий след в истории Отечества. Определить «кандидата» на эту роль и было призвано голосование на «Активном гражданине».

«После двух дней голосования с небольшим отрывом побеждали сторонники Александра Невского, но все же очевидно, что общественное мнение разделилось примерно пополам. А само голосование все больше превращается в противостояние людей, придерживающихся разных взглядов. И это не очень хорошо. Для такого рода решений, на мой взгляд, требуется больше согласия людей», – говорится в сообщении на сайте. По словам Собянина, «памятники, которые стоят на улицах и площадях, должны не раскалывать, а объединять общество».

«Поэтому я считаю правильным остановить этот процесс и пока оставить Лубянскую площадь в том виде, как она есть сейчас», – сообщил Собянин, поблагодарив неравнодушных граждан за активную позицию.

Напомним, голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади началось в четверг в 10.00 мск на нескольких площадках, предполагалось, что оно продлится до 5 марта. В шорт-лист вошли памятники Феликсу Дзержинскому и Александру Невскому. За пять часов со старта голосования за установку памятника на Лубянской площади проголосовали более 100 тыс. москвичей.

Ранее вернуть памятник Дзержинскому на Лубянскую площадь в Москве призвала группа российских деятелей культуры и журналистов. 



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