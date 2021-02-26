Голосование по памятнику на Лубянской площади завершили досрочно

26.02.2021, 20:54, Новости дня

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Онлайн-голосование по установке памятника на Лубянской площади в Москве завершено, 55% проголосовавших выбрали установку монумента Александру Невскому.

Всего на сайте «Активный гражданин» в этом голосовании приняли участие 319 тыс. 897 человек, за Александра Невского отдали свои голоса 176954 человек, за Феликса Дзержинского – 142943.

Голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади началось в четверг в 10.00 мск на нескольких площадках, предполагалось, что оно продлится до 5 марта. В шорт-лист вошли памятники Феликсу Дзержинскому и Александру Невскому. За пять часов со старта голосования за установку памятника на Лубянской площади проголосовали более 100 тыс. москвичей.

Между тем мэр столицы Сергей Собянин предложил оставить Лубянскую площадь в том виде, в котором она находится сейчас. «Очевидно, что общественное мнение разделилось примерно пополам. А само голосование все больше превращается в противостояние людей, придерживающихся разных взглядов. И это не очень хорошо», – отметил глава города.

Ранее вернуть памятник Дзержинскому на Лубянскую площадь в Москве призвала группа российских деятелей культуры и журналистов.