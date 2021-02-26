 

Украинские силовики убили военнослужащего ДНР во время обстрела

26.02.2021, 20:54, Новости дня
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Военнослужащий Донецкой народной республики (ДНР) погиб в пятницу в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, сообщило управление Народной милиции ДНР.

Украинские военные открыли минометный огонь с позиций в районе н.п. Пески, обстреляв Донецкий завод химических изделий и прилегающие к нему территории, выпустив 18 мин, говорится на сайте ведомства.

В связи с инцидентом Народная милиция призвала председателя ОБСЕ Анн Линде посетить ДНР «для объективной оценки соблюдения перемирия Украиной и оказать давление на военно-политическое руководство с целью выполнения условий режима прекращения огня», отмечается в сообщении. Уточняется, что материалы по фактам обстрелов будут переданы в Генеральную прокуратуру ДНР для возбуждения уголовных дел в отношении украинских силовиков.

Напомним, в начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе.

Экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» РФ из Донбасса и Крыма. РФ неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР.

Президент РФ Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта. В январе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что участие российской стороны в составлении дорожной карты по «Минску-2» уже является серьезной уступкой.

«Комплекс мер по выполнению Минских соглашений», (Второе минское соглашение, Минск-2) – документ по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины, согласованный 11-12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и РФ в формате «нормандской четверки». Соглашение подписано Контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.



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