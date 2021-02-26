Мнение: Репутация американской армии, образ России в США и фантастическое оружие

26.02.2021, 20:38, Разное

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1. Надпись на приложенной к посту картинке: «Помни, за что ты сражаешься». Цинично и не всегда верно, однако именно такова сейчас репутация военных из НАТО в интернете. То ли сработала российская пропаганда, то пожилые хиппи бережно сберегли традицию для юных зумеров, однако факты отрицать невозможно. Реклама американской, например, армии в англоязычном интернете вызывает не умиление «нашими доблестными солдатами», а едкий сарказм в адрес бесконечной агрессии США.



Возможно, ещё одной причиной плохой репутации «воинов демократии» стало проникновение интернета в страны третьего мира. Американцы, к примеру, побомбили обильный нефтью Ирак и забыли. Жители Ирака помнят, и каждый год напоминают остальной планете о трагедии февраля 1991 года, когда американцы уничтожили бомбоубежище в Багдаде, убив несколько сотен мирных жителей:



https://9gag.com/gag/aGp0dpG

https://ru.wikipedia.org/wiki/Бомбардировка_бомбоубежища_Амирия

2. Имидж России в иностранных соцсетях, напротив, улучшается:



https://9gag.com/gag/agBqVd6

«Русский парень превратился в ледокол, чтобы спасти собаку»

https://9gag.com/gag/a6EMQye

Армия США: солдатам-женщинам будет разрешено использовать помаду, наносить лак для ногтей и заплетать африканские косички. Американская армия объявила о реформах, ссылаясь на «разнообразие, справедливость и инклюзивность».

Армия России: В России раскрыли детали военной экипировки нового поколения «Сотник» («Центурион»).

Армия США:

– О, это будет выглядеть прекрасно на OnlyFans.

– Как вообще заряжать эту пушку?

– О боже, эта штучка сразит всех наповал.

– Мужчины нам не нужны.

– Эй, я тоже идентифицирую себя как женщина!

Армия России: Да что за ерунда у вас там творится?

3. Европейцы называют российское оружие фантастическим и признают военное превосходство России:

https://lenta.ru/news/2021/02/25/eu/

В Европе, рассуждая о российском оружии, используют устаревшие стереотипы, пишет французский новостной сайт Atlantico, называя российский арсенал значительно более высокотехнологичным, чем обычно кажется большинству. Перевод соответствующей публикации приводит «ИноСМИ».

Согласно материалу, «ленивая европейская общественность сонно покоится на удобном представлении о ржавых российских танках и ядерных ракетах в полуразвалившихся ангарах». «Эксперты же вот уже около десяти лет наблюдают совершенно иную картину от Черного моря до Сирии и от Украины до Карабаха», — пишет издание.

В публикации приводятся примеры учений, которые в ЕС проводились странами Прибалтики и Польши, где российские войска, принимавшие участие в гипотетических конфликтах, побеждали противников в первые несколько суток ведения военных действий. «Эксперты объясняют эти поражения высокотехнологичным арсеналом на грани научной фантастики, который был разработан в России за последнее десятилетие», — уверяет издание.

А ведь ещё каких-то 8 лет назад миф о развале российской армии доминировал не только на Западе, но и в российском интернете. Оппозиция весьма убедительно рассказывала, что коварные реформаторы всё разворовали и практически уничтожили остатки советского наследия.