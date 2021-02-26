 

Состав Бундестага будет согласовываться с российским представителем

26.02.2021, 20:31, Разное
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С 2022 года состав Бундестага будет согласовываться с представителем России. С таким заявлением выступила федеральный канцлер Ангела Меркель на заседании Христианско-демократической партии.

«Недавние события в США, в Европе показали нам, как перебои с электроэнергией способны расстроить всю работу государства. Чтобы Москва не прекратила поставку энергии в случае неудачных результатов парламентских выборов, мы согласуем результаты выборов с российской стороной», – отметила Меркель.

По мнению канцлера, такой ход позволит обеспечить Европейскому союзу и в особенности Германии энергетическую независимость от США и политическую стабильность.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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