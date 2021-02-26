Мнение: Письмо: “Роль-Мечта”

26.02.2021, 20:30, Разное

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При разборе прошлого письма большинство как глупые попугаи повторили за автором, что преподаватель ей подруга.

Для чего я прошу вас отделять презентацию от фактов?

Чтобы вы увидели, что это не только разное, но часто совсем противоположное.

Только так и можно отличить рапана от нерыбы. Рапан все видит через корону и внешний локус, его субъективная картина мира отличается от объективной на 180 градусов. У нерыбы субъективная картина совпадает с объективной. В этом их разница.

А мне какие-то умники вместо фактов приводят цитаты из письма. В цитатах рапанов фактов не бывает. Факты приходится вычленять из хлама иллюзий, проекций и искажений и собирать как на судебной экспертизе, по крошкам, руководствуясь логикой.

Все, что самопрезентуют люди в большой короне, оказывается совсем другим. Мало ли как они себя называют?

Востребованная, роскошная, успешная, творческая женщина, лучшая подруга женщин, мечта всех мужчин, специалист широкого профиля, красавица, умница, рыбачка и хищница, астролог и экстрасенс.

Зачем вы повторяете эти глупости?

Мало ли кем себя авторы называют и мало ли кого они называют своими подругами или своими поклонниками?

Вот в этом письме автор называет себя актрисой и считает, что “внутри нее” живет талантливая исполнительница главных ролей. Но это ее самооценка, а самооценка людей в короне отличается от реальности на размер их короны.

inga_in_garden

Здравствуйте, Эволюция!

Я хотела бы попросить Вас помочь.

У меня не очень складывается с работой по профессии, которую очень люблю.

Я актриса, но театры меня берут неохотно. Несколько лет назад я переоценила свои силы и ушла из театра где работала, и потом два года не могла попасть в другой театр.

(Не от хорошей жизни ушла. Скорее всего не ушла бы, ее бы выгнали. И два года не берут никуда – это не то же самое, что “берут неохотно”. Как у одиноких женщин “очереди под окнами не стоят”, когда даже в дверь никто заходить не хочет)

На других работах старалась все делать на совесть, работодатели и клиенты были мною довольны.

В свободное время занималась театром сама. И только через два года откликнулся театр, сразу дали хорошую роль, и материальные условия там были в несколько раз лучше, чем в предыдущем театре. Но удержаться там я не смогла.

(Снова быстро выгнали. То есть способности ее оценили очень низко, а корону ее высоко)

Хотя старалась не тратить время зря и развиваться в профессии. То есть, я читала книги и делала по ним тренинги (воображение, внимание и пр), смотрела спектакли, много танцевала, поправляла какие-то недостатки в речи, репетировала сценки, наживала что-то для каждой роли, работала над голосом. Но не вытянула. Боюсь, что училась, как ученица. Но, кто был рядом, говорили, что результат есть.

(Результат она измеряет по содержимому шкатулки. Хотя результат в профессии может быть только один – реальная работа, за которую платят)

Снова тщательные и тщетные поиски нового театра. Было очень обидно, что девчонки без образования могут оказаться в театре, без опыта. А я нет.

Я так и не могу понять, что я не так делаю в обучении, что иду маленькими шажками. И не могу признать, что я не достойна работать в театре, находясь на своем уровне профессионализма.

(Автор, не может признать. Как будто если она будет настаивать на своем, театры осознают, что она звезда)

Сейчас все-таки откликнулся один театр. Испытательный срок – три месяца, до конца сезона. Что я сейчас могу сделать, чтобы не провалить его? Что мне поменять в отношении своем к театру или я как-то не так занимаюсь своим развитием?

А еще, там будет ставиться спектакль, в котором есть роль-Мечта. Последние годы я долго думала, что вот эту роль я хотела сыграть, а тут она есть.

(Слабая одаренность не единственный недостаток автора и даже не главный. Посмотрите, пройти испытательный срок – это сложный квест, а автор уже раскатала губы, как она будет играть роль-Мечту. Что это значит?)

Но я буду только приехавшей актрисой, плюс обычно режиссеры меня не видят на таких ролях. Я кажусь легкой, милой, забавной и тп. А это роль роковой женщины, много пережившей и безумной. Я знаю, что у меня внутри это все есть, но и сама не знаю, смогу ли я все это из себя достать.

(Очень многие люди считают, что внутри них спрятаны сокровища, но так никогда и не могут их достать. Как думаете, почему?)

Я могу что-то сделать, чтобы состояться в этой роли? Если я буду о ней фантазировать, если я попробую увидеть и воспроизвести ее походку, жесты… и сразу в театре существовать через нее, это сблизит меня с ней?

(Автора взяли с прицелом на подходящие ей амплуа. Милые, забавные. Скорее всего роли третьего плана: служанки, подружки ГГ. И автору бы играть эти роли с полной отдачей, она укрепилась бы в театре, осела и, может быть, ей стали бы давать роли второго плана. Но нет. Она мечтает сразу о сложной роли, да еще не подходящей ей по амплуа, быть роковой героиней, хочет присвоить эту роль, “существовать через нее”, ходить и двигаться и воображать себя той самой. Поэтому однозначно не справится с теми ролями, которые ей дают, провалит их и ее снова выгонят. И автор дальше будет “верить в себя”, только вместо себя у нее корона, а себя она не видит, не любит свое реальное амплуа. Видите сходство с людьми, у которых плохой имидж из-за принципиального отрицания своей Д или С? )

Благодарю, что прочитали.