Что почитать: 5 романов Виктора Гюго для последних зимних вечеров

26.02.2021, 20:24, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

“Отверженные”

Этот роман-эпопея Виктора Гюго про события времен Великой французской революции был экранизирован как минимум 14 раз: по его мотивам были сняты телесериалы и мюзиклы, наиболее известным из которых стал британский фильм 2012 года режиссера Тома Хупера, где снялись и пели собственными голосами Хью Джекман, Рассел Кроу, Аманда Сейфрид, Эдди Редмэйн, Хелена Бонэм Картер и Саша Барон Коэн. Энн Хэтэуэй специально для съемок даже остригла волосы, чтобы сыграть женщину, ради дочери продавшей волосы и зубы и ставшей проституткой. За эту роль она получила премию “Оскар”, а всего фильму достались награды в 8 номинациях, а также приз за “Лучший фильм в жанре мюзикла” на “Золотом глобусе”. Статуэтку также получил Хью Джекман за роль главного героя, бывшего каторжника Жана Вальжана.

Еще одна экранизация совместного производства Великобритании, США и Германии была снята в 1998 году режиссером Билле Аугустом. В ней сыграли Лиам Нисон, Джеффри Раш, Ума Турман и Клэр Дэйнс. А французский режиссер Клод Лелуш в 1995 году снял своих “Отверженных” с Жан-Полем Бельмондо и Анни Жирардо, перенеся события романа в ХХ век, во время Первой мировой войны. Посмотрите несколько экранизаций и сравните их с великим романом, который можно прочитать или послушать.

“Собор Парижской Богоматери”

История любви священника Клода Фролло и звонаря Квазимодо к прекрасной цыганке Эсмеральде увидела свет в 1831 году и также была экранизирована много раз, а еще чаще ее ставили на сцене под великую музыку Риккардо Коччанте, сочинившего песню Belle. Мюзикл франко-канадского производства поставили в 1998 году в Париже, и он приобрел такой успех во всем мире, что попал в Книгу рекордов Гиннесса. Роман Гюго в свое время тоже был восторженно принят не только во Франции, но и во всем мире. Таких ярких экранизаций, как с “Отверженными”, роман не получил, но все-таки Эсмеральду в 1950-е годы в фильме французского режиссера Жана Деланнуа сыграла итальянская кинозвезда, сексапильная Джина Лоллобриджида. В 1982 году британский режиссер Алан Хьюм поставил телесериал по мотивам романа, где Квазимодо сыграл Энтони Хопкинс. А в 1997 году вышла версия в жанре фильма ужасов британского режиссера Питера Медака, где Эсмеральду сыграла самая известная мексиканка Голливуда Сальма Хайек.

“Человек, который смеется”

Мрачный роман посвящен истории жизни Гуинплена, которого в детстве похитили бандиты и до неузнаваемости обезобразили его лицо, вырезав на нем жуткую гримасу, чтобы затем продать в цирк в качестве уродца. В 2012 году этот роман экранизировал француз Жан-Пьер Амери, исполнить роль Гуинплена довелось Марку-Андре Грондену, а Жерар Депардье сыграл его наставника, бродячего артиста и философа Урсуса. Эммануэль Сенье сыграла герцогиню Джозиану, которая захотела потешить свою гордыню, сделав уродца любовником.

“Труженики моря”

Историю про подвиг моряка во имя любви Гюго посвятил острову Гернси близ Нормандии, где он провел свою ссылку. По сюжету судно корабельщика Летьери застревает в скалах, и его племянница Дерюшетта обещает выйти замуж за того, кто спасет дорогостоящую лодку. Спасти судно предлагает молодой рыбак Жильят, влюбленный в девушку. Он совершает подвиг во имя своей любви, но Дерюшетта уже полюбила другого. Жильят смиряется с судьбой, помогает им с женихом уплыть, а сам мужественно принимает смерть в море. Роман экранизировали 6 раз, в 1986 году фильм по его мотивам снимали командой из французских и советских актеров, режиссеров и сценаристов на киностудии в Грузии.

“Рюи Блаз”

Романтическую пьесу Гюго написал всего за месяц и посвятил событиям XVII века в Испании при дворе Габсбургов. В 1971 году французский режиссер Жерар Ури поставил по этой пьесе комедию “Мания величия” с Луи де Фюнесом в роли жадного сборщика налогов, обворовывающего короля. Его слугу Рюи Блаза сыграл звезда французского кино Ив Монтан. Его персонаж – веселый мошенник – то и дело издевается над хозяином и строит ему козни, чтобы отомстить тому за алчность, и даже подбивает соблазнить испанскую королеву, на которую сам положил глаз. А королеву в фильме сыграла немецкая киноактриса Карин Шуберт. Фильм снят силами сразу четырех стран – Франции, Испании, Германии и Италии – и стал самым популярным фильмом года во Франции.

В 1947 году совсем в другом стиле эту пьесу по сценарию Жана Кокто экранизировал французский режиссер Пьер Бийон, а главные роли сыграли Жан Маре и Даниэль Дарье.