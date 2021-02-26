 

Apple начал указывать рейтинг ремонтопригодности для своих устройств

26.02.2021, 20:16, Новости дня
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Как стало известно, американская компания Apple решила усилить рекламу выпускаемых гаджетов как удобных не только в эксплуатации, но также в обслуживании и ремонте. Производитель заявил, что отныне будет указывать рейтинг ремонтопригодности на каждом отправленном в розничную торговлю iPhone и MacBook.

Правда, такая политика пока заведена только на территории Франции. Оказывается, в этой стране нельзя продавать электронику иначе, так как правительство приняло специальный закон, обязывающий производителей сообщать покупателям о том, не является ли купленный товар одноразовым и подлежит ли он ремонту.

Кроме того, французские власти требуют, чтобы производитель указывал о доступности на рынке запчастей, легкости разборки каждого устройства и предоставлял руководство по устранению простых неисправностей.



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