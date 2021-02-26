 

Билл Гейтс сообщил о своих Android-предпочтениях

26.02.2021, 20:16, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

О ранее неизвестных своих предпочтениях Билл Гейстс поведал во время беседы в Clubhouse. Оказалось, что легендарный основатель компании Microsoft предпочитает использовать смартфоны с операционной системой Android.

Гейтс считает их более гибкими, так как программное обеспечение лучше воспринимает сторонние приложения и создает гораздо меньше проблем по совместимости, чем продукты, предлагаемые конкурентами.

Также Билл Гейтс нелицеприятно высказался о биткоине. Криптовалюта – это, конечно же, интересно, но что за ней стоит и каким образом она появляется в обороте? По мнению главного авторитета цифрового мира майнинг – очень нехороший процесс. Он требует огромного количества электроэнергии, что само по себе плохо для экологии. Кроме того, в нем задействованы самые лучшие электронные устройства, которые моно было бы применить с большей пользой для человечества.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.09 / Уничтожение вертолета ВС Азербайджана в Карабахе попало на видео

28.12 / Во Львове полицейские задержали 19-летнего киевлянина в советской армейской ушанке, ему грозит до пяти лет тюрьмы по статье о декоммунизации

20.02 / В Чехии жителей обяжут носить респираторы или по две хирургические маски в общественных местах

16.01 / Избран новый лидер правящей партии Германии ХДС

08.07 / В мире: Китайцы поставили США «ядерную вилку»

15.12 / Аукционная фирма собирает $3 млн на выкуп дома детства Трампа

18.01 / “Шишки вместо глаз”, “Аппетитный нос”. Ребрик восхитила фанов своим снеговиком

09.12 / Вместо прошивки MIUI 13 компания Xiaomi предложит MIUI 12.5

21.12 / В Нидерландах выявили первого заболевшего мутировавшим в Британии коронавирусом

08.10 / В Нагорном Карабахе произошли новые столкновения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска