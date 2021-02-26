Билл Гейтс сообщил о своих Android-предпочтениях

26.02.2021, 20:16, Новости дня

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О ранее неизвестных своих предпочтениях Билл Гейстс поведал во время беседы в Clubhouse. Оказалось, что легендарный основатель компании Microsoft предпочитает использовать смартфоны с операционной системой Android.

Гейтс считает их более гибкими, так как программное обеспечение лучше воспринимает сторонние приложения и создает гораздо меньше проблем по совместимости, чем продукты, предлагаемые конкурентами.

Также Билл Гейтс нелицеприятно высказался о биткоине. Криптовалюта – это, конечно же, интересно, но что за ней стоит и каким образом она появляется в обороте? По мнению главного авторитета цифрового мира майнинг – очень нехороший процесс. Он требует огромного количества электроэнергии, что само по себе плохо для экологии. Кроме того, в нем задействованы самые лучшие электронные устройства, которые моно было бы применить с большей пользой для человечества.