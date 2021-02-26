Тихановская: За это время у меня и морщины появились, и волосы седые

26.02.2021, 20:12, Новости дня

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Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская в интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону заявила, что за время протестов в Беларуси у нее появились седые волосы и морщины.

“Появились, конечно. И морщины появились, и волосы появились седые. Несмотря на всю боль, на весь ужас, который происходит, я понимаю, что живу в историческое время. Как и все белорусы. Нет, [мне себя] не жаль… Внутренне я уже готова, наверное, ко всему: и к аресту, и ко всяким последствиям”, – подчеркнула оппозиционерка.

Она отметила, что ей сложно дался путь до политика национального масштаба.

“Но такой же сложный путь прошел и каждый белорус. Наперекор страху идти каждые выходные на демонстрацию, зная, что ты можешь не вернуться домой, – это требует, наверное, гораздо большего мужества и сил, чем то, что делаю я. Возможно, я себя недооцениваю. Мне многие об этом говорят. Но все равно я в безопасности. Понимаете? Я не знаю, как донести это постоянное чувство вины. Ты делаешь много, без выходных работаешь, работаешь, но когда ты сравниваешь себя с теми, кто в Беларуси, кто в тюрьме, тебе кажется, что ты можешь сделать больше. Это постоянные угрызения совести, что ты не там… Хотя понимаешь: от того, что ты там в тюрьме, лучше никому не будет”, – резюмировала Тихановская.

“Чтобы остановить террор, я готова предоставить Лукашенко гарантии личной безопасности”. Полный текст интервью Тихановской Гордону

В Беларуси с 9 августа 2020 года продолжаются акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента (на пике в митингах участвовало по несколько сотен тысяч человек, с начала 2021 года протестная активность упала). По официальным данным, победу на выборах одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

По данным правозащитного центра “Весна”, с августа на акциях задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми. На начало февраля в стране насчитывается 256 политических заключенных.

Сразу после выборов силовики угрозами заставили Тихановскую покинуть Беларусь, сейчас она с двумя детьми живет в столице Литвы Вильнюсе, ее муж Сергей Тихановский арестован. По словам оппозиционерки, ей предложили выбрать “между детьми и тюрьмой”, и она выбрала детей.

Западные лидеры высказали поддержку Тихановской и не признали победу Лукашенко на выборах, против него и его окружения ЕС ввел санкции.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube



Дмитрий ГОРДОН

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