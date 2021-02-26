 

СНБО решил ввести санкции относительно 10 бывших топ-офицеров, изменивших Украине – Данилов

26.02.2021, 20:12, Новости дня
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Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести санкции по отношению к 10 бывшим топ-офицерам страны. Об этом 26 февраля на брифинге сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

По его словам, введение санкций было четвертым вопросом на сегодняшнем заседании.

“Мы рассмотрели вопрос относительно тех должностных лиц высшего офицерского состава, которые изменили нашей стране, и было принято решение относительно 10 лиц”, – сказал Данилов.

Он назвал всех бывших офицеров, к которым применяются санкции:

бывший глава Службы безопасности Украины Александр Якименко;
бывший министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко;
экс-контр-адмирал Денис Березовский;
экс-контр-адмирал Дмитрий Шакуро;
экс-вице-адмирал Сергей Елисеев;
экс-генерал-майор Станислав Шапортов;
экс-генерал-майор юстиции Сергей Няньчур;
экс-генерал-майор Юрий Котовский;
экс-генерал-майор Владимир Тоцкий;
экс-генерал-майор Сергей Ганжа.

Данилов объяснил, что указанные лица лишены всех государственных наград Украины и на сегодняшний день не имеют ни одного украинского звания.

Полный текст решения секретарь СНБО пообещал опубликовать позже, его своим указом должен утвердить президент Украины Владимир Зеленский.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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