В 2020 году Евросоюз стал крупнейшим гуманитарным донором Донбасса – посол

26.02.2021, 20:12, Новости дня

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Глава представительства Украины при ЕС Николай Точицкий в интервью LB.ua заявил, что в 2020 году Евросоюз стал крупнейшим гуманитарным донором Донбасса.

“ЕС много помогает Донбассу. Просто эта информация почти не распространяется украинскими СМИ. 2019 году в Мариуполе открылся Офис проектов ЕС, который анализирует потребности региона. Также в сентябре прошлого года в том же Мариуполе начал действовать новый региональный офис Консультативной миссии ЕС, которая помогает внедрять реформы в секторе гражданской безопасности. Расширение регионального присутствия Евросоюза важно и с политической точки зрения, и для граждан в регионах Украины, которые получают возможность на постоянной основе коммуницировать с представителями ЕС и при их поддержке менять жизнь к лучшему”, – отметил посол.

По его словам, выделенные Евросоюзом средства были потрачены, в частности, на медицинскую помощь и обеспечение населения водой.

“Евросоюз предоставил 123,5 млн грн предпринимателям с Донбасса по программе FinancEast. Программа предусматривает возмещение до 50% стоимости инвестиционных проектов – приобретение в лизинг или в кредит сельскохозяйственной техники, оборудования и транспортных средств, монтаж, строительство или реконструкцию помещений. Было открыто шесть социальных учреждений в населенных пунктах Донецкой области. Европейский союз предоставил €23 млн гуманитарной помощи для востока Украины в течение 2020 года, став крупнейшим гуманитарным донором. Эти деньги были направлены на обеспечение населения водой, укрытиями, медицинской помощью, психологической поддержкой, а также на образование в чрезвычайных условиях, распространение информации о минах и товары для зимовки”, – сказал Точицкий.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В феврале 2019 года ООН создала фонд гуманитарной помощи Украине и призвала доноров присоединиться к нему, чтобы помочь жителям Донбасса, страдающим от войны и ее последствий.

По данным ООН, в 2020 году на гуманитарную помощь Донбассу необходимо было $158 млн.

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