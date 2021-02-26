Шмыгаль поручил рассмотреть возможность санкций против белорусских чиновников – нардеп

26.02.2021, 20:12, Новости дня

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал поручение трем ведомствам рассмотреть вопрос о введении санкций против чиновников и бизнесменов из окружения Александра Лукашенко. Об этом сегодня сообщил нардеп от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко в Telegram.

Гончаренко опубликовал копию ответа главы правительства на свой запрос. В документе сказано, что Министерству иностранных дел, Минэкономики и Госпогранслужбе поручено рассмотреть вопрос внесения на рассмотрение СНБО предложений относительно антибелорусских санкций.

Против кого конкретно будут рассматривать введение санкций, в ответе не указано, но премьер обещал проинформировать нардепа о результатах.

Гончаренко пояснил, что направил соответствующее обращение из-за того, что Украина “не продолжает санкционную политику” ЕС и Великобритании и “своим молчанием поддерживает режим Лукашенко”.

Гончаренко, в частности, предлагает наложить санкции на белорусского бизнесмена Николая Воробья, который владеет пакетом акций “Прикарпатзахідтранс”, и белорусских топ-чиновников, у которых есть активы и финансовые счета в Украине.

“Надеюсь, правительство, СНБО и другие ответственные органы рассмотрят этот вопрос, и санкции в отношении близкого окружения Лукашенко будут введены как можно скорее”, – добавил нардеп.

В Беларуси с 9 августа 2020 года продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

Европейский союз тремя пакетами ввел санкции против 88 белорусских чиновников и семи организаций, 25 февраля их продлили на год – до 28 февраля 2022 года.

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