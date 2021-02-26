 

Зеленский сменил представителя по социально-экономическим вопросам в ТКГ

26.02.2021, 20:12, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский 26 февраля своим указом ввел в состав украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе советника Офиса президента Викторию Страхову. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Страхову ввели п подгруппу по социально-экономическим вопросам. Зеленский вывел из состава  делегации УТКГ  заместителя главы ОПУ Юлию Свириденко.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа (ТКГ) согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Несмотря на достигнутые договоренности, из зоны ООС регулярно поступает информация о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. В 2021 году ситуация на Донбассе обострилась.

11 февраля Зеленский сказал, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в ТКГ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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