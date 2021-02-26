Раскрыты подробности мощного взрыва в жилом доме в Нижнем Новгороде

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26.02.2021, 20:10, Разное
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На цокольном этаже жилого дома на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде прогремел мощный взрыв, передает Пятый канал. Произошедшее сняли на видео очевидцы. Известно, что само строение не газифицировано, однако на цокольном этаже работало кафе, где могло стоять газовое оборудование. Сейчас на месте работают спасатели. Известно, что из-под обломков пристройки уже достали пострадавшую. Еще один человек получил травму головы. В момент ЧП он находился в помещении стоматологии по соседству. Конструкция жилого дома, согласно оценкам специалистов, не пострадала.



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