В Великобритании ученые нашли уникальный трехтысячелетний наконечник копья

26.02.2021, 20:08, Разное

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Британские исследователи рассказали об обнаружении на территории страны уникального наконечника копья. По словам исследователей, древнее оружие было изготовлено более трех тысячелетий назад.

Примечательно, что находка была осуществлена на пляже Джерси (Нормандские острова) археологом-любителем Джеем Корником, использовавшим для своих поисков обычный металлоискатель. Первоначально найденное изделие было идентифицировано учеными в качестве металлического острия бронзового века, а последовавшее за первичным тщательное изучение позволило утверждать, что артефакт является наконечником древнего копья. Сравнительно точный возраст получилось определить по элементам остатков древка посредством радиоуглеродного датирования – именно оно продемонстрировало, что элемент оружия был выкован предположительно между 1207 и 1004 годами до н.э. Как объяснила куратор археологии музея Jersey Heritage Ольга Финч, находка является “действительно захватывающей”, поскольку она не похожа ни на одно изделие, принадлежавшее бронзовому веку и найденное в Британии. Также стоит отметить, что подобные исторические предметы, как правило, обнаруживаются в составе оставленных кладов и во множестве, а в упомянутом случае наконечник покоился в песке один, что нехарактерно для упомянутого периода времени.

“Я никогда не видел ничего подобного в своей карьере. Древко копья настолько хорошо сохранилось, что позволило нам провести датирование и обнаружить, что оно было изготовлено более трех тысяч лет назад”, – резюмировал один из авторов исследования, хранитель музея Нил Махрер. Эксперты из Соединенного Королевства далее планируют обсудить свою находку с коллегами из других стран и постараться идентифицировать территорию происхождения наконечника. Дело в том, что, по мнению археологов, подобный артефакт не мог быть создан на Нормандских островах.

Источник: rg.ru