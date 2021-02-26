 

Учёные: Средиземноморская диета сохраняет остроту мозга у пожилых людей

26.02.2021, 20:08, Разное
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Шотландские учёные доказали, что средиземноморская диета полезна для здоровья. Более того, растительная пища сохраняет остроту мозга у пожилых людей.
Исследователи провели эксперимент с участием 500 добровольцев, перешагнувших 79-летний рубеж и не имеющих признаков деменции. Им было предложено взять за основу питания средиземноморскую диету: орехи, овощи и фрукты, цельнозерновые продукты, иногда можно было употреблять рыбу и курицу.

Добровольцы прошли тестирование, где решали ребусы на скорость мышления, память и эрудицию, более половине участников было сделано МРТ-сканирование. Они также рассказали, как питались в течение последнего года.

Учёные резюмировали, что по результатам исследования больше очков набрали люди, которые придерживались средиземноморского рациона питания. Самая сильная связь наблюдалась между диетой и памятью, вербальными и анализирующими способностями, а вот на структуру мозга растительная пища никак не повлияла.

Источник: www.medikforum.ru



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