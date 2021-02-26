Хирург сообщил стоимость пластической операции Давида Манукяна

26.02.2021, 20:08, Разное

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Пластический хирург Фархат Мамедов рассказал стоимость операции Давида Манукяна. За все процедуры рэпер заплатил по меньшей мере 1,2 млн рублей и теперь проведёт около недели в больнице.

О самом исполнителе в больнице пояснила одна из пациенток клиники, которая узнала Манукяна. Она поделилась с общественностью, что ему сделали операцию по удалению жира с живота, а также провели аналогичную процедуру на спине и подбородке. Не обошлось без подтяжки лицевых мышц. При этом девушка не стала говорить о стоимости. Её озвучил непосредственно сам доктор. Подобные хирургические изменения требуют индивидуального подхода. Именно поэтому точную сумму назвать нельзя, но DAVA заплатил не меньше 1,2 млн рублей за помощь докторов. При этом ему потребуется ещё около недели находится в больнице и около месяца займёт полное восстановление.

В завершении хирург объяснил, что сам он не видит смысла операций подобного рода. Он уверен, что возраст позволяет Давиду Манукяну спокойно сбросить до 10 кг. На это потребовалось бы два месяца тренировок и правильного питания, а в случае с операцией придётся отказаться от физических нагрузок в течение месяца и существует шанс осложнений. Мамедов рассказал, что знает многих людей, которые обычными тренировками достигали лучших результатов. «Пластическая хирургия выход для ленивых», – приводит слова доктора интернет-издание NewInform.