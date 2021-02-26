Мнение: Благодарности и некоторые итоги

26.02.2021, 20:06, Разное

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Да, и благодарности за поддержку блога! В очередной раз – большое спасибо

Елене Юрьевне К.,

Андрею Николаевичу Н.,

Николаю Юрьевичу П.,

Михаилу Владиславовичу К. (особо!)

Игорю Александровичу С.,

Валентину Альбертовичу М.,

Павлу Юрьевичу Л.,

Олегу Владимировичу К.,

Дмитрию Александровичу Ф.,

Денису Александровичу М.,

Александру Юрьевичу Ц.

и еще многим, чьи имена, увы, не отобразились! Спасибо, друзья! Любопытно отметить, что в этот раз иностранные читатели блог вообще не поддержали – буквально НИ ОДИН человек. Так что работаю, получается, исключительно на российскую аудиторию, прямо по заветам Роскомнадзора. Даже не знаю, что тут повлияло – видимо, посты в поддержку Богомолова. Впрочем, думаю списать это на ковидный кризис, который треплет экономику что Европы, что США и ограничивает возможности друзей блога.

Посчитал тут, кстати, на досуге, собственную активность в этом блоге ЖЖ за прошедший год с небольшим. Получилось забавно. Количество постов “на-гора” росло от месяца к месяцу весь 2020-й, причем со второй половины года каждый (!) месяц я выдавал устрашающие 110-120 постов в месяц! Посчитал заодно в 2020-м году количество “пустых” дней – то есть дней, когда в этом ЖЖ вообще не было постов; таких оказалось всего 15 – то есть чуть больше одного “выходного” дня в месяц! Прямо-таки “китайский график”. Причем, если брать с сентября по январь, “выходной” день был вообще один – и это, извините, 31 декабря. Вот так и добывается 7 место в рейтинге ЖЖ – даже при том, что сам ЖЖ в процессе усыхает, как шагреневая кожа.

В общем – очевидно, что вся эта стахановская работа совершенно бессмысленна и не дает никакой отдачи, поэтому я и думаю о переформатировании блога. Ведь плод всех усилий – порядка 600 тысяч “уникальных” заходов в блог в месяц, по данным Гугл-Аналитикс, но и этой цифрой не надо обольщаться, на самом деле у блога не более 10-15 тысяч постоянных читателей (из которых большинство проживает на территории Российской Федерации). Если бы все “постоянные” платили мне хотя бы 100 р. в месяц – я б, естественно, и горя не знал, но это очевидно невозможно, и в реальности блог практически не приносит вообще никаких денег.

Вот такие пироги. При этом я вполне сознаю, что сам блог – отличный, я б его сам с удовольствием читал, если б не сам писал.