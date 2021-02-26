 

Ирак назвал фейком заявление США о передаче разведданных для удара по Сирии

26.02.2021, 20:04, Новости дня
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Багдад не передавал Вашингтону разведывательную информацию, якобы опираясь на которую США нанесли авиаудары по территории Сирии, заявили в министерстве обороны Ирака.

«Минобороны Ирака выражает свое удивление в связи с заявлениями министра обороны США о получении разведывательных данных от Ирака перед ударом по объектам на сирийской территории. Мы отрицаем подобное», – передает сообщение иракского минобороны РИА «Новости».

Как подчеркнули в ведомстве, сотрудничество Багдада с международной коалицией укладывается исключительно в рамки «борьбы с терроризмом, угрожающим Ираку, в той форме, которая позволяет сохранить суверенитет и безопасность страны».

Напомним, США по распоряжению президента страны Джо Байдена нанесли авиаудар по зданию, связанному с поддерживаемым Ираном ополчением в Сирии, в ответ на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке. Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что американские военные опирались на разведывательную информацию иракской стороны и уверены в точности нанесенного удара. Жертвами удара стали не менее 17 человек.

Москва осудила авиаудар Вашингтона по объекту в Сирии и призывала США уважать суверенитет Сирийской Арабской Республики.



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