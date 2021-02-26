Нарышкин подчеркнул роль советской научной школы в достижениях российской медицины

26.02.2021, 20:04, Новости дня

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Современные достижения российской медицины не состоялись бы без сложившегося за много лет фундамента научной школы, сообщил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

«Специалисты согласятся со мной, что связь времен в этой области крайне важна. Без развития научной школы, своего рода фундамента, ни о каких прорывах в сфере практических знаний в области создания вакцин не может идти и речи. Лишь немногие страны, в число которых входит и Россия, обладают необходимым потенциалом для создания собственных международно признанных вакцин от ранее неизвестных заболеваний», – сообщил Нарышкин на круглом столе, посвященном российской эпидемиологии, передает ТАСС.

Нарышкин напомнил, что история российского лидерства в области вакцинирования берет свое начало в эпоху Екатерины II. «Именно по ее инициативе была развернута просветительская кампания, направленная на распространение знаний среди широких слоев населения о пользе прививки от оспы», – подчеркнул он.

Глава РИО добавил, что значительным вкладом в развитие мировой науки послужили передовые для своего времени вакцины от холеры и чумы, разработанные Владимиром Хавкиным. «Основанная им противочумная лаборатория превратилась в один из крупнейших центров эпидемиологии Южной и Юго-Восточной Азии. Уже в начале XX века РФ обладала развитой системой противоэпидемической защиты», – отметил Нарышкин.

Он подчеркнул, что наработки советских врачей легли в основу расширенной программы иммунизации Всемирной организации здравоохранения, не утратившей своего значения до сих пор. «Современная РФ во многом следует этой традиции гуманизма, чутко реагируя на вспышки опасных заболеваний в разных частях света», – считает Нарышкин.

Он напомнил, что в 2015 году Национальный центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи зарегистрировал две вакцины против лихорадки Эбола, охватившей страны Западной Африки, а в 2020 году – вакцину от COVID-19.

«Полагаю, что дальнейший разговор на эту тему позволит пролить свет на многие менее известные эпизоды российского лидерства в области разработки вакцин и поможет наметить путь популяризации истории отечественной медицины как неотъемлемой части истории нашей страны», – резюмировал Нарышкин.