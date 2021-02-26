Мнение: Электросамолёт на сверхпроводниках, издержки роботизации и промышленные рекорды России

26.02.2021, 19:48, Разное

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1. Россия не только не отстаёт от современной моды на электротранспорт, но и кое в чём опережает всю остальную планету. Недавно российские инженеры в Новосибирске испытали первый в мире самолет со сверхпроводящим электрическим двигателем. Комментарий по поводу важности этого события:

https://zen.yandex.ru/media/sdelanounas.ru/rossiia-uhodit-v-otryv-drugie-proekty-elektrosamoletov-v-mire-gde-mesto-rossii-601f814786f4e2220824ab7f

«На аэродроме СибНИА им. Чаплыгина в Новосибирске начались наземные испытания летающей лаборатории на базе самолета Як-40 с гибридной силовой установкой на борту. В состав ее входит и сверхпроводящий электрический двигатель, впервые созданный в летном исполнении для крылатых машин такого класса».

И это действительно фантастика, в том плане, что это совершенно точно не эволюция: на наших глазах создается новый класс авиации – электрические самолеты. <…>

…занимается этой темой не только Россия. Но именно Россия продвинулась в ней дальше всех. У нас уже есть реально работающий сверхпроводящий электродвигатель, и он уже даже осуществляет пробежки на реально существующем самолете. Россия стала первой страной в мире, испытавшей такой летательный аппарат в рабочих условиях. По сути в нашей стране объединили проекты E-Fan X и AsuMED, таким образом мы находимся на шаг впереди.

На самолете-лаборатории СуперОкс установлена гибридная силовая установка, то есть на борту установлен как электрический сверхпроводящий двигатель, так и генератор, работающий на традиционном топливе, который вырабатывает электричество для работы электродвигателя. В принципе, по тому же пути идет и Airbus, но там электродвигатель традиционный. Поэтому, сколько инновационным бы не был используемый в проекте E-Fan X двигатель Siemens, он все равно не сможет тягаться по удельной мощности со сверхпроводящим двигателем СуперОкс. Технология сверхпроводимости дает значительное увеличение удельной мощности (отношение мощности к массе) электродвигателя и высокий КПД порядка 99%.

2. Профессор Александр Скоробогатов пишет о трудно решаемых проблемах, которые возникают в ходе цифровизации:

https://skorobogatov.livejournal.com/65566.html

На днях один священник мне рассказал, что из-за претензий налоговой службы заблокировали счет его церковного прихода. Спрашиваю:

– Так вы же не платите налоги, какие к вам могут быть вопросы?

А он:

– Но мы должны оформить документ об уплате налога в размере 0 руб. 0 коп.

Само собой, документ они оформили, но, условно говоря, запятую не там поставили. В результате алгоритм, принимающий документы в налоговой, обработал эту ошибку так же, как неподачу документа или неуплату налога, и заблокировал счет. И теперь они не могут пользоваться своим счетом по хозяйственным нуждам.

Казалось бы, проблема не стоит выеденного яйца, и кожаный специалист мог бы легко понять, в чем дело и отменить распоряжение о блокировке счета. Но поскольку теперь эти вопросы решает алгоритм, непосредственного доступа к которому у рядовых сотрудников нет, они, даже понимая абсурдность претензии и наложенных санкций из-за злостной неуплаты нуля рублей, не могут ничего сделать. <…>

Правда, прогресс себя так проявляет не только в государственных учреждениях, но и в госкорпорациях. Похожая история уже несколько лет тянется у моего друга. С одного из его счетов была автоматически снята налоговая задолженность. После этого вопрос должен быть закрыт. Но нет. В другом банке со счета, на котором оставалась небольшая сумма, она была снята в счет уплаты той же задолженности. Поскольку задолженность уже погашена, эти деньги возвращаются на тот же счет. Дальше система, не знающая об оплате задолженности со счета в другом банке, опять автоматически снимает эти деньги и отправляет приставам, а те их возвращают. И в таком бесконечном цикле деньги моего друга циркулируют между банком и теми, кому он ничего не должен.

Естественно, что после получения такой “цифровой услуги” человек будет за километр обходить учреждения, которые их оказывают. Применительно к изложенной здесь истории это значит, что даже имеющееся у нашего государства преимущество в виде низких налогов может оказаться для него бесполезным в деле привлечения людей к тому, чтобы работать “по-белому”.

Действительно, общаясь с людьми я вижу, что у нас до сих пор многие предпочитают нал и прочие схемы из 90-х, руководствуясь желанием сэкономить не столько деньги, сколько время и нервы.

Аналогичные проблемы возникают у людей, пытающихся разрешить недоразумение с любой крупной платформой, где работа с клиентами устроена таким же машинным способом. Обычно машина заточена на решение стандартных вопросов, но как только вопрос выходит за эти рамки, он становится нерешаемым. Еще хуже ситуация, если в системе возникает сбой, который может быть исправлен лишь ключевым специалистом, который, как правило, слишком высоко сидит, чтобы до него можно было докричаться.

3. Впечатляющий список достижений российской промышленности в 2020 году:

https://sdelanounas.ru/blogs/139276/

Выработка электроэнергии на АЭС составила 216 млрд кВт*ч (+7 млрд кВт*ч к 2019 г.) — это очередной исторический рекорд, рост седьмой год подряд; пик РСФСР — 128 млрд кВт*ч в 1989 г.

Выработка электроэнергии на ГЭС составила 214 млрд кВт*ч (+18 млрд кВт*ч к 2019 г.) — это очередной исторический рекорд, рост третий год подряд; пик РСФСР — 167 млрд кВт*ч в 1991 г. <…>

Производство серной кислоты достигло 14 млн т (+0,6 млн т к 2019 г.), третий год подряд обновив исторический максимум; пик РСФСР — 12,9 млн т в 1988 г.

Производство аммиака достигло 19,6 млн т (+0,4 млн т к 2019 г.), в очередной раз обновив исторический максимум, рост восьмой год подряд. При этом в прошлом году уточнённые данные получились значительно выше оперативных.

Производство минеральных удобрений достигло 24,9 млн т действующего вещества (+1,2 млн т к 2019 г.) — это очередное обновление исторического максимума, рост восьмой год подряд; пик РСФСР — 19,1 млн т в 1988 г. <…>

Производство пластмасс достигло 10,2 млн т (+1,5 млн т к 2019 г.) — это очередной исторический максимум, непрерывный рост идёт с 2009 г.

Производство лакокрасочных материалов составило 1615 тыс. т (+99 тыс. т к 2019 г.) — это лучший результат с 1992 г., рост пятый год подряд.

Производство моющих средств достигло 1989 тыс. т (+117 тыс. т к 2019 г.) — это очередной исторический максимум, рост восьмой год подряд. <…>

Производство бумаги и картона достигло 9,54 млн т (+0,39 млн т к 2019 г.) — это очередной исторический максимум, рост седьмой год подряд; пик РСФСР — 8,58 млн т в 1988 г. <…>

Производство холодильников и морозильников составило 3,55 млн штук (+0,18 млн штук к 2019 г.) — это лучший результат за последние 6 лет, рекорд 2012 г. составляет 4,3 млн штук, пик РСФСР — 3,77 млн штук в 1990 г. <…>

Производство растительных масел достигло 7,31 млн т (+0,54 млн т к 2019 г.) — это очередной исторический максимум, рост пятый год подряд. Из этого объёма 5,86 млн т составило подсолнечное масло, тогда как выпуск прочих (в основном соевого и рапсового) — 1,45 млн т — превысил рекорд РСФСР по общему производству растительных масел.

Производство колбасных изделий составило 2361 тыс. т (+79 тыс. т к 2019 г.). С большой вероятностью, это новый исторический максимум: нынешняя группировка, используемая с 2017 г., примерно на 200 тыс. т меньше прежней, по которой пик составил 2533 тыс. т в 2012 г.

Производство сыров (без сырных продуктов) составило 566 тыс. т (+26 тыс. т к 2019 г.) — это новый исторический максимум, рост седьмой год подряд; пик РСФСР — 460 тыс. т в 1989 г.

Как я уже писал, остаётся всё меньше и меньше рекордов РСФСР, которые ещё не успела побить современная Россия.