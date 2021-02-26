Мнение: Розыск

26.02.2021, 19:36, Разное

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Федеральное бюро расследований США опубликовало сообщение о розыске 13 российских граждан из-за возможного вмешательства в выборы. «ФБР разыскивает этих людей за их предположительное участие в сговоре с целью мошенничества, направленного против США, путем подрыва, воспрепятствования и нарушения законной деятельности Федеральной избирательной комиссии, Министерства юстиции США и Государственного департамента США», — сообщается 26 февраля на сайте бюро.

Одним из разыскиваемых числится Евгений Пригожин. Американцы просят тех, кто знает о местоположении указанных людей, обратиться в ФБР или дипмиссию США.

Сам Пригожин уже ответил: "…Американское общество находится под неподъёмным грузом проблем: олигархи и политики разворовывают бюджет. Для прикрытия колоссального разрыва между глубинным государством и народом нужна страшилка…"

Кто там что разворовывает – российскому олигарху виднее, здесь можно верить на слово человеку, который не понаслышке знаком с проблемой. Ранее, при Трампе, попытка обвинить Пригожина и его группу "Конкорд", оказалась не слишком удачной. Теперь, при Байдене, начался второй заход. Что из этого выйдет – увидим.

Сам по себе Пригожин, по всей видимости, лишь брокер, выступая прикрытием тех или иных авантюр режима. Но даже в этом качестве он, конечно, может стать для американцев, в случае захвата, крайне ценным источником информации. Вообще, судьба таких людей не слишком завидна – когда они набирают критический объем опасной информации, их проще ликвидировать, чем рисковать утечкой этой информации. А в нынешней обстановке, если американцы займутся розыском и поимкой Пригожина всерьез, а не как ранее, вероятность скоропостижного исхода для него может существенно возрасти.

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