Лукерья Ильяшенко, Дмитрий Ендальцев и другие в первом трейлере сериала “Пять с плюсом”

26.02.2021, 19:34, Разное

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Скоро социальной сети “Одноклассники” исполнится целых 15 лет, и по этому случаю выйдет ее первый собственный оригинальный сериал “Пять с плюсом”. Главные роли в нем сыграли Лукерья Ильяшенко, Артем Цуканов, Юлия Франц, Дмитрий Ендальцев и Артем Ешкин, а режиссером выступила Дина Штурманова, известная по таким успешным проектам, как “Интерны”, “Универ”, “Гражданский брак”. Всего зрители увидят 10 серий, которые будут выходить раз в неделю. Пока же мы делимся с вами первыми кадрами со съемок и трейлером.

Сериал рассказывает о главном в соцсетях – взаимоотношениях людей. Молодая пара — Оля (Лукерья Ильяшенко) и Стас (Артем Цуканов) — решает заработать на свадьбу и сдать в аренду две из трех комнат московской квартиры, подаренной родителями. Зрители увидят, как на протяжении всего сезона герои будут учиться брать ответственность за свои решения и поступки и обретут новых настоящих друзей.

Примечательно, что зрителям предлагается не просто смотреть серии: с помощью технологий видеоплатформы и творческой студии “Одноклассников” пользователи смогут обсуждать героев и эпизоды в онлайн-чате, а также получат возможность участвовать в опросах и викторинах о дальнейшем развитии сюжета.