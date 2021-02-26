 

Лукерья Ильяшенко, Дмитрий Ендальцев и другие в первом трейлере сериала “Пять с плюсом”

26.02.2021, 19:34, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Скоро социальной сети “Одноклассники” исполнится целых 15 лет, и по этому случаю выйдет ее первый собственный оригинальный сериал “Пять с плюсом”. Главные роли в нем сыграли Лукерья Ильяшенко, Артем Цуканов, Юлия Франц, Дмитрий Ендальцев и Артем Ешкин, а режиссером выступила Дина Штурманова, известная по таким успешным проектам, как “Интерны”, “Универ”, “Гражданский брак”. Всего зрители увидят 10 серий, которые будут выходить раз в неделю. Пока же мы делимся с вами первыми кадрами со съемок и трейлером.

Сериал рассказывает о главном в соцсетях – взаимоотношениях людей. Молодая пара — Оля (Лукерья Ильяшенко) и Стас (Артем Цуканов) — решает заработать на свадьбу и сдать в аренду две из трех комнат московской квартиры, подаренной родителями. Зрители увидят, как на протяжении всего сезона герои будут учиться брать ответственность за свои решения и поступки и обретут новых настоящих друзей.

Примечательно, что зрителям предлагается не просто смотреть серии: с помощью технологий видеоплатформы и творческой студии “Одноклассников” пользователи смогут обсуждать героев и эпизоды в онлайн-чате, а также получат возможность участвовать в опросах и викторинах о дальнейшем развитии сюжета.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.08 / Бузова отметила первую годовщину отношений с Манукяном

24.08 / Скандалы: Немецкий пациент

25.09 / Среди тающих льдов Антарктиды нашли «подводную лодку»

29.12 / Пенсионный фонд выпустил памятку «Как накрыть новогодний стол за 350 рублей»

02.11 / Лукашенко сообщил о готовности принять на службу в ОМОН доцента Соколова

14.09 / Учёные озадачены «организованными» атаками косаток на лодки у берегов Испании

15.02 / “Зеленая альтернатива” намерена вступить в Европейскую партию зеленых

29.07 / Что произойдет, если взорвется супервулкан?

27.11 / Медики не рекомеднуют заражаться коронавирусом ради антител

29.10 / Эдвард Сноуден и его жена Линдси Миллс впервые станут родителями

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска